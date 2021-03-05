|
Пурпурная "барселона" и светло-розовая "габриэла" - эти виды тюльпанов наиболее популярны у флористов
05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подготовка к празднику длится несколько месяцев: тюльпаны выращивают в теплицах. Например, только в Борисовском лесхозе их более 20 вариантов. Феерия красок в сюжете Елены Витко.
Тюльпаны как палитра весны
Ковер из тюльпанов здесь так и пестрит красками. Все бутоны уже готовы отправиться в букет. Срезает их Людмила Алексанина. Лесовод с 18-летним стажем увлекается ландшафтным дизайном. А знания, полученные на работе, с удовольствием применяет и на домашнем участке.
Людмила Алексанина, лесовод Борисовского опытного лесхоза: "На самом деле наша работа очень сложная. Но мы на работу приходим как на праздник: с очень хорошим настроением, с улыбкой. Стараемся все делать правильно".
За технологиями здесь следят внимательно. Борисовский опытный лесхоз единственный в стране, где в межсезонье выращивают изысканные весенние цветы.
Первые тюльпаны здесь вырастили 4 года назад как эксперимент, чтобы с октября по март теплицы не простаивали. Тогда яркие бутоны появились из 15 тысяч луковиц. В этом же сезоне на плантациях распустились 100 тысяч цветов.
Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза: "Мы выращиваем порядка 25 сортов. Естественно, самые популярные цветы - их большее количество. Какие-то есть сорта, которые мы не знаем, как они будут продаваться, их намного меньше (в плане эксперимента приобретено). Звонки еще идут, заказы, предзаказы есть. Должны справиться.
Оценить мастерство цветоводов и фантазию флористов можно в каждом уголке Минской области. Ажиотаж в точках ароматного и разноцветного шопинга в ближайшие дни, конечно, будет большой. Но букетов хватит всем!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пурпурная "барселона" и светло-розовая "габриэла" - эти виды тюльпанов наиболее популярны у флористов
Подготовка к празднику длится несколько месяцев: тюльпаны выращивают в теплицах. Например, только в Борисовском лесхозе их более 20 вариантов. Феерия красок в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)