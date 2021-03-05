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Морозные праздничные выходные
05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Снег и до минус 10 градусов ожидается в столице и Минской области в первые весенние выходные. Такая температура - климатическая норма для этих дней марта. Местами пройдет снег, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Самая холодная погода ожидается в воскресенье.
Праздничный день 8 Марта также обещает быть морозным. В начале следующей недели зимний характер погоды сохранится.
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Снег и до минус 10 градусов ожидается в столице и Минской области в первые весенние выходные. Такая температура - климатическая норма для этих дней марта. Местами...
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