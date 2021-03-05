С 95-летием сегодня поздравляют ветерана, полковника запаса Алексея Пимонова

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С 95-летием сегодня поздравляют одного из самых активных и узнаваемых ветеранов Гомеля, полковника запаса Алексея Пимонова. Ветеран Великой Отечественной войны в 16 лет ушел в партизаны, был разведчиком легендарного отряда "Славный". Еще подростком наравне со взрослыми участвовал в крупных операциях. На счету отряда десятки разгромленных вражеских гарнизонов и пущенных под откос фашистских поездов. Сегодня Алексей Пимонов - почетный член Совета ветеранов, активно общается с молодежью и до сих пор, хоть и не так бойко, но приобщается к спорту. В этот день его поздравило руководство областного центра, а в Музее военной славы в честь юбиляра устроили небольшой концерт.



Алексей Пимонов, ветеран Великой Отечественной войны: "Активная жизненная позиция у меня была, она и осталась до сих пор. Хоть и 95 лет, я все равно активный и везде стараюсь выступить. Легко сказать, но трудно представить: лучше б 17 было мне, когда в 17 я был боевой, бегал, в футбол играл. Сейчас в футбол могу немножко поиграть. Я никогда не сдавался и сдаваться не буду".

Подарки и поздравления ветерану также адресовали многие общественные организации.