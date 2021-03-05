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Анатолий Сивак провел выездной прием граждан
05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Трудоустройство, а также жилищно-коммунальные проблемы - именно с такими вопросами обратились жители Круглого к заместителю премьер-министра страны Анатолию Сиваку во время выездного приема граждан. В принципе все они вполне решаемы на местах. Поэтому взяты на контроль райисполкомом. А вот в вопросе обеспечения арендным жильем, по мнению вице-премьера, есть над чем подумать в правительстве. Изучить вопрос со строительством арендных коттеджей недалеко от райцентров с последующим выкупом в собственность семьями. Строить арендное жилье должны и предприятия.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: "Очень важно и для этого района, и для того, чтобы эти люди квалифицированные оставались, работали - надо поправить законодательство. И это будет делаться. Для того чтобы выполнить поручение Президента, давайте более активно будем работать с пустующими домами в сельской местности. Вот эти вещи надо соединить".
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Трудоустройство, а также жилищно-коммунальные проблемы - именно с такими вопросами обратились жители Круглого к заместителю премьер-министра страны Анатолию...
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