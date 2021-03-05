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Прием граждан в Ушачском районе сегодня провел Владимир Андрейченко

05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Прием граждан в Ушачском районе сегодня провел спикер Палаты представителей Нацсобрания Владимир Андрейченко. Говорили и о достижениях, и о проблемах жителей района. Среди них дороги. Житель Лутова Сельца обратил внимание, что деревня в 2019 году стала лучшей по благоустройству. Для этого немало сделали и сами сельчане, однако у властей просят помощи в асфальтировании дорог. Искать финансирование на решение вопроса будут в будущем году. В деревне существует и проблема качества питьевой воды, ее необходимо решить в течение месяца. В перспективе рассмотреть вопрос строительства станции обезжелезивания воды. Еще одна проблема, которая требует вмешательства, - закрытие производственного участка свинокомплекса «Сорочино». Без работы могут остаться 87 человек. Поручение спикера Палаты представителей - комплекс должен остаться в районе, власти ведут работу с потенциальным инвестором.

Развитие производств - задача местных органов власти

Владимир Андрейченко, Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Мы много внимания уделяем объектам социального назначения. И вот в тех самых Ушачах такой комплекс построен, больница отремонтирована, музеи сделаны. Т.е. то, что практически в казну мало что приносит. Но надо развивать производства, заниматься активно местным органам власти. Вся база для этого создана".

В прошлом году жители Ушачского района направили в исполком 273 обращения. В топе тем вопросы ЖКХ и дорожного хозяйства. Для оперативного решения проблем власти региона проводят личные приемы граждан. В 2020 состоялось более 70 таких встреч и 50 прямых телефонных линий.

 
 
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Прием граждан в Ушачском районе сегодня провел спикер Палаты представителей Нацсобрания Владимир Андрейченко. Говорили и о достижениях, и о проблемах жителей...
 
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