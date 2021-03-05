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Прогноз погоды на 6 марта
05.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ночью погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с Балтийского моря. Днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности).7 марта (воскресенье) во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Ночью погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, смещающаяся с Балтийского моря. Днем в основном скажется влияние...
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