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МВД сообщило о задержании брестских анархистов «из международной преступной организации»
05.03.2021 19:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте сотрудники ГУБОПиК задержали семерых анархистов. Как
Сообщается, что все задержанные — жители Брестчины в возрасте от 16 до 35 лет, неработающие.
— Начиная с 2016 года в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области. Установлено, что их протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов, — заявили в пресс-службе
На молодых людей вышли во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней, заявляют в милиции. Сейчас парни находятся в ИВС, их признали подозреваемыми по указанному уголовному делу.
По информации ГУБОПиК, более 15 анархистов из Брестского и Минского регионов скрываются в Украине и Польше.
— В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных фактов противоправной деятельности преступной организации.Видео:
Накануне правозащитники сообщали, что в Брестской области были задержаны не менее пяти анархистов — четверо из Бреста и один из Березы.
По данным брестской «Весны», за Козлянко пришли еще 2 марта, дома у него прошел обыск. Его якобы задержали по подозрению в перекрытии дорог в Бресте в мае 2018 года: тогда анархисты
«Похоже, все они являются фигурантами дела сразу по двум статьям УК: ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней)», — сообщили правозащитники.
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По информации ГУБОПиК, более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше.
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