МВД сообщило о задержании брестских анархистов «из международной преступной организации»

Источник материала: Tut.by

В Бресте сотрудники ГУБОПиК задержали семерых анархистов. Как сообщает пресс-служба МВД, все они входили в организацию «Революционное действие».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сообщается, что все задержанные — жители Брестчины в возрасте от 16 до 35 лет, неработающие.

— Начиная с 2016 года в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного толка, включая массовые беспорядки прошлого года в Минске и Брестской области. Установлено, что их протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов, — заявили в пресс-службе

На молодых людей вышли во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней, заявляют в милиции. Сейчас парни находятся в ИВС, их признали подозреваемыми по указанному уголовному делу.

По информации ГУБОПиК, более 15 анархистов из Брестского и Минского регионов скрываются в Украине и Польше.

— В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных фактов противоправной деятельности преступной организации.

Накануне правозащитники сообщали, что в Брестской области были задержаны не менее пяти анархистов — четверо из Бреста и один из Березы. Назывались фамилии : Александр Козлянко, Никита Дранец, Андрей Марач, Даниил Чуль, Павел Шпетный.

По данным брестской «Весны», за Козлянко пришли еще 2 марта, дома у него прошел обыск. Его якобы задержали по подозрению в перекрытии дорог в Бресте в мае 2018 года: тогда анархисты блокировали три полосы трассы М1, выступая против строительства аккумуляторного завода.

«Похоже, все они являются фигурантами дела сразу по двум статьям УК: ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней)», — сообщили правозащитники.