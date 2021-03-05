Над Минском летает вертолет: узнали, что находится на борту

Источник материала: Sputnik Беларусь

Авиация МЧС базируется на аэродроме "Липки", отсюда взлетает вертолет, который уже несколько дней беспокоит жителей белорусской столицы . Заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке авиации МЧС Сергей Галожин сразу извиняется перед минчанами за неудобства, но эта важная необходимость, уверяет он.

© Sputnik / Виктор Толочко Вертолет МЧС на аэродроме "Липки"

По словам пилота, такие полеты проводятся уже шесть лет и помогают предотвратить экономические убытки.

Почему вертолет летает над городом?

Дело в том, чтобы избежать аварий, специалисты из Санкт-Петербурга по заказу "Минских тепловых сетей" ведут специальную аэросъемку, чтобы выявить неисправности в теплосетях: утечки из трубопроводов, ухудшение тепловой изоляции, затопление подземных коммуникаций.

Минска МЧС совершает ежегодно. © Sputnik / Виктор Толочко"> © Sputnik / Виктор Толочко Весенние облеты Минска МЧС совершает ежегодно

Ее традиционно проводят в марте, потому что достоверные результаты на снимках получаются, когда съемка проходит при температуре воздуха около 0°С.

Как рассказывает Галожин, вертолет летит на высоте 600 метров со скоростью до 200 километров в час по специальным трекам, расстояние между ними составляет не более 160 метров. При этом отклонение от заданной точки может быть не более 20 метров.

"Такой вид полетов сложный и требует постоянного вмешательства в пилотирование машины. Благо, помогает второй пилот, который следит за режимами и всячески выручает", – рассказывает он.

Всего полет длится три часа сорок минут – настолько рассчитан запас топлива МИ-8.

Кстати, перед полетом – обязательная подготовка, в нее входит брифинг, медосмотр и консультация у диспетчера.

Что за аппаратура находится на борту вертолета?

Техник-оператор российской компании Даниил Макаренков рассказывает, что в люке устанавливается специальной тепловизор, который выводит изображение на экран. Аппаратура у специалистов непростая, оптическое разрешение позволяет выполнять съемку на скорости свыше 100 км/ч. После наработанные материалы анализируют сотрудники "Минскэнерго", определяют места, где надо проводить наземную диагностику.

© Sputnik Кабина вертолета Ми-8

"Небольшие поломки прекрасно заметны с неба. Хороший угол обзора аппаратуры позволяет видеть малейшие дефекты в теплосетях. В Минске мы обнаружили около 100 повреждений теплосетей, но говорить о конечном результате рано, еще предстоит завершить работу", – говорит Макаренков.

© Sputnik Ответстие в фюзеляже для установки датчиков

По его словам, с каждым годом число повреждений снижается благодаря своевременной работе.

© Sputnik Установленная внутри вертолета аппаратура

А что делается еще?

Помимо тепловой аэросъемки состояние теплосетей контролируют столичные специалисты с помощью обходов, осмотров, в том числе методом акустической томографии, контрольным шурфованием (вскрытие участка и его обследование – Sputnik). Выполняют эти работы специалисты "Минскэнерго".

© Sputnik В диспетчерской, где обрабатывают результаты

Как правило, к началу ремонтной кампании энергетики уже имеют необходимые для планирования работ материалы. Обычно она начинается по завершении отопительного сезона.

Полеты вертолета при хорошей погоде продлятся до 7 марта, по их итогам будет составлена таблица предварительных оперативных результатов. А пока жителям столицы придется немного потерпеть.