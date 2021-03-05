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Над Минском летает вертолет: узнали, что находится на борту

05.03.2021 19:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Авиация МЧС базируется на аэродроме "Липки", отсюда взлетает вертолет, который уже несколько дней беспокоит жителей белорусской столицы. Заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке авиации МЧС Сергей Галожин сразу извиняется перед минчанами за неудобства, но эта важная необходимость, уверяет он.

© Sputnik / Виктор Толочко
Вертолет МЧС на аэродроме "Липки"

По словам пилота, такие полеты проводятся уже шесть лет и помогают предотвратить экономические убытки.

Почему вертолет летает над городом?

Дело в том, чтобы избежать аварий, специалисты из Санкт-Петербурга по заказу "Минских тепловых сетей" ведут специальную аэросъемку, чтобы выявить неисправности в теплосетях: утечки из трубопроводов, ухудшение тепловой изоляции, затопление подземных коммуникаций.

Минска МЧС совершает ежегодно. © Sputnik / Виктор Толочко">
© Sputnik / Виктор Толочко
Весенние облеты Минска МЧС совершает ежегодно

Ее традиционно проводят в марте, потому что достоверные результаты на снимках получаются, когда съемка проходит при температуре воздуха около 0°С.

Как рассказывает Галожин, вертолет летит на высоте 600 метров со скоростью до 200 километров в час по специальным трекам, расстояние между ними составляет не более 160 метров. При этом отклонение от заданной точки может быть не более 20 метров.

"Такой вид полетов сложный и требует постоянного вмешательства в пилотирование машины. Благо, помогает второй пилот, который следит за режимами и всячески выручает", – рассказывает он.

Всего полет длится три часа сорок минут – настолько рассчитан запас топлива МИ-8.

Кстати, перед полетом – обязательная подготовка, в нее входит брифинг, медосмотр и консультация у диспетчера.

Что за аппаратура находится на борту вертолета?

Техник-оператор российской компании Даниил Макаренков рассказывает, что в люке устанавливается специальной тепловизор, который выводит изображение на экран. Аппаратура у специалистов непростая, оптическое разрешение позволяет выполнять съемку на скорости свыше 100 км/ч. После наработанные материалы анализируют сотрудники "Минскэнерго", определяют места, где надо проводить наземную диагностику.

© Sputnik
Кабина вертолета Ми-8

"Небольшие поломки прекрасно заметны с неба. Хороший угол обзора аппаратуры позволяет видеть малейшие дефекты в теплосетях. В Минске мы обнаружили около 100 повреждений теплосетей, но говорить о конечном результате рано, еще предстоит завершить работу", – говорит Макаренков.

© Sputnik
Ответстие в фюзеляже для установки датчиков

По его словам, с каждым годом число повреждений снижается благодаря своевременной работе.

© Sputnik
Установленная внутри вертолета аппаратура

А что делается еще?

Помимо тепловой аэросъемки состояние теплосетей контролируют столичные специалисты с помощью обходов, осмотров, в том числе методом акустической томографии, контрольным шурфованием (вскрытие участка и его обследование – Sputnik). Выполняют эти работы специалисты "Минскэнерго".

© Sputnik
В диспетчерской, где обрабатывают результаты

Как правило, к началу ремонтной кампании энергетики уже имеют необходимые для планирования работ материалы. Обычно она начинается по завершении отопительного сезона.

Полеты вертолета при хорошей погоде продлятся до 7 марта, по их итогам будет составлена таблица предварительных оперативных результатов. А пока жителям столицы придется немного потерпеть.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно со специалистами из Санкт-Петербурга проводят аэросъемку тепловых сетей Минска. Корреспондент Sputnik...
 
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