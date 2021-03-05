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Над Минском летает вертолет: узнали, что находится на борту
05.03.2021 19:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Авиация МЧС базируется на аэродроме "Липки", отсюда взлетает вертолет, который уже несколько дней
© Sputnik / Виктор Толочко
Вертолет МЧС на аэродроме "Липки"
По словам пилота, такие полеты проводятся уже шесть лет и помогают предотвратить экономические убытки.
Почему вертолет летает над городом?
Дело в том, чтобы избежать аварий, специалисты из Санкт-Петербурга по заказу "Минских тепловых сетей" ведут специальную аэросъемку, чтобы выявить неисправности в теплосетях: утечки из трубопроводов, ухудшение тепловой изоляции, затопление подземных коммуникаций.
Минска МЧС совершает ежегодно. © Sputnik / Виктор Толочко">
© Sputnik / Виктор Толочко
Весенние облеты Минска МЧС совершает ежегодно
Ее традиционно проводят в марте, потому что достоверные результаты на снимках получаются, когда съемка проходит при температуре воздуха около 0°С.
Как рассказывает Галожин, вертолет летит на высоте 600 метров со скоростью до 200 километров в час по специальным трекам, расстояние между ними составляет не более 160 метров. При этом отклонение от заданной точки может быть не более 20 метров.
"Такой вид полетов сложный и требует постоянного вмешательства в пилотирование машины. Благо, помогает второй пилот, который следит за режимами и всячески выручает", – рассказывает он.
Всего полет длится три часа сорок минут – настолько рассчитан запас топлива МИ-8.
Кстати, перед полетом – обязательная подготовка, в нее входит брифинг, медосмотр и консультация у диспетчера.
Что за аппаратура находится на борту вертолета?
Техник-оператор российской компании Даниил Макаренков рассказывает, что в люке устанавливается специальной тепловизор, который выводит изображение на экран. Аппаратура у специалистов непростая, оптическое разрешение позволяет выполнять съемку на скорости свыше 100 км/ч. После наработанные материалы анализируют сотрудники "Минскэнерго", определяют места, где надо проводить наземную диагностику.
© Sputnik
Кабина вертолета Ми-8
"Небольшие поломки прекрасно заметны с неба. Хороший угол обзора аппаратуры позволяет видеть малейшие дефекты в теплосетях. В Минске мы обнаружили около 100 повреждений теплосетей, но говорить о конечном результате рано, еще предстоит завершить работу", – говорит Макаренков.
© Sputnik
Ответстие в фюзеляже для установки датчиков
По его словам, с каждым годом число повреждений снижается благодаря своевременной работе.
© Sputnik
Установленная внутри вертолета аппаратура
А что делается еще?
Помимо тепловой аэросъемки состояние теплосетей контролируют столичные специалисты с помощью обходов, осмотров, в том числе методом акустической томографии, контрольным шурфованием (вскрытие участка и его обследование – Sputnik). Выполняют эти работы специалисты "Минскэнерго".
© Sputnik
В диспетчерской, где обрабатывают результаты
Как правило, к началу ремонтной кампании энергетики уже имеют необходимые для планирования работ материалы. Обычно она начинается по завершении отопительного сезона.
Полеты вертолета при хорошей погоде продлятся до 7 марта, по их итогам будет составлена таблица предварительных оперативных результатов. А пока жителям столицы придется немного потерпеть.
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Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно со специалистами из Санкт-Петербурга проводят аэросъемку тепловых сетей Минска. Корреспондент Sputnik...
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