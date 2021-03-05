В Минске неизвестные в масках ворвались на мероприятие студенческого профсоюза. Задержаны более 10-ти человек

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений. Мероприятие проходило в бизнес-клубе «Имагуру».

Как сообщает пресс-служба Координационного совета, на мероприятие ворвались неизвестные в масках. Среди участников мероприятия были члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.

Андрей Егоров позже сообщил, что находится в Московском РУВД. Туда, скорее всего, перемещают остальных участников мероприятия.

Телеграм-канал «Студэнцкая думка» называет фамилии семи задержанных студентов и указывает, что вероятно задержаны еще два студента БГМУ.

Татьяна Маринич — CEO в Imaguru — написала в Facebook , что силовики ворвались в 18.30. Представиться они отказались.

— Участников конференции вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. Среди задержанных есть сотрудник «Имагуру». Мы до сих пор не знаем о его местонахождении. Он не выходит на связь.

Маринич пишет, что неизвестные в масках до сих пор находятся в здании.

— Мы не понимаем, когда и как это закончится. Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей.