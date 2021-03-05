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В Минске неизвестные в масках ворвались на мероприятие студенческого профсоюза. Задержаны более 10-ти человек
05.03.2021 21:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений. Мероприятие проходило в бизнес-клубе «Имагуру».
Как
Андрей Егоров позже сообщил, что находится в Московском РУВД. Туда, скорее всего, перемещают остальных участников мероприятия.
Телеграм-канал «Студэнцкая думка»
Татьяна Маринич — CEO в Imaguru —
— Участников конференции вывели из здания, посадили в автозаки и увезли. Среди задержанных есть сотрудник «Имагуру». Мы до сих пор не знаем о его местонахождении. Он не выходит на связь.
Маринич пишет, что неизвестные в масках до сих пор находятся в здании.
— Мы не понимаем, когда и как это закончится. Мы расцениваем случившееся как силовой захват, который не имеет под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит под собой целью устрашение и устранение всех активных и свободомыслящих людей.
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В Минске неизвестные в масках ворвались на мероприятие студенческого профсоюза. Задержаны более 10-ти человек
Среди участников мероприятия были члены основного состава КС Андрей Егоров и Виталий Рымашевский.
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