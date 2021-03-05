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МВД сообщило о задержании брестских анархистов из международной преступной организации
05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК. Оперативная работа велась в рамках уголовного дела по факту создания преступной организации и участия в ней. Молодые люди находятся в ИВС. Некоторые еще не достигли совершеннолетия, нигде не работают. По данным милиции, с 2016 года фигуранты в разные периоды времени готовились и участвовали в акциях деструктивного характера, в том числе массовых беспорядках прошлого года в Минске и Брестской области. Сообщается, что их протестная деятельность финансировалась из разных неофициальных фондов и организаций. Задержанные признаны подозреваемыми по уголовному делу. По информации ГУБОПиК, более 15 анархистов из Брестского и Минского регионов скрываются в Украине и Польше.
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На семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК. Оперативная работа велась в рамках уголовного дела по факту создания преступной...
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