ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД сообщило о задержании брестских анархистов из международной преступной организации

05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК. Оперативная работа  велась в рамках уголовного дела по факту создания преступной организации и участия в ней. Молодые люди находятся в ИВС. Некоторые еще не достигли совершеннолетия, нигде не работают. По данным милиции, с 2016 года фигуранты в разные периоды времени готовились и участвовали в акциях деструктивного характера, в том числе массовых беспорядках прошлого года в Минске и Брестской области. Сообщается, что их протестная деятельность финансировалась из разных неофициальных фондов и организаций. Задержанные признаны подозреваемыми по уголовному делу. По информации ГУБОПиК, более 15  анархистов из Брестского и Минского регионов скрываются в Украине и Польше.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК. Оперативная работа  велась в рамках уголовного дела по факту создания преступной...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Весенний автопробег" в Минске. Старт в субботу в 12:00
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by