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"Весенний автопробег" в Минске. Старт в субботу в 12:00
05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ теплой предпраздничной атмосфере состоится и завтрашний "Весенний автопробег" в Минске. Участникам предлагают украшать свои автомобили и приезжать на парковку Лебяжьего. Каждая представительница прекрасного пола получит приятный сюрприз. Маршрут автопробега пройдет по Минску. Начало в 12:00.
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В теплой предпраздничной атмосфере состоится и завтрашний "Весенний автопробег" в Минске. Участникам предлагают украшать свои автомобили и приезжать на парковку...
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