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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с гендиректором авиакомпании "Белавиа" Работа на высоте - так во всех смыслах можно описать деятельность национальной авиакомпании "Белавиа". Безопасность полетов, комфорт для пассажиров, удобные...

Работа на высоте - так во всех смыслах можно описать деятельность национальной авиакомпании "Белавиа". Безопасность полетов, комфорт для пассажиров, удобные стыковки и востребованные маршруты. И так уже 25 лет. Сегодня авиакомпания отмечает юбилей. С праздником всех сотрудников, кто трудится и в небе, и на земле, поздравил Президент. Прошлый год был сложным для всей авиации мира, но уже полеты постепенно восстанавливаются. Белавиа даже открыла новый маршрут - в Дубай. Пока два раза в неделю, но в конце марта уже будет три рейса. О полете длиной в четверть века наш корреспондентпоговорила с гендиректором компании.