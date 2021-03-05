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Интервью с гендиректором авиакомпании "Белавиа"

05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Работа на высоте - так во всех смыслах можно описать деятельность национальной авиакомпании "Белавиа". Безопасность полетов, комфорт для пассажиров, удобные стыковки и востребованные маршруты. И так уже 25 лет. Сегодня авиакомпания отмечает юбилей. С праздником всех сотрудников, кто трудится и в небе, и на земле, поздравил Президент. Прошлый год был сложным для всей авиации мира, но уже  полеты постепенно восстанавливаются. Белавиа даже открыла новый маршрут - в Дубай. Пока два раза в неделю, но в конце марта уже будет три рейса. О полете длиной в четверть века наш корреспондент Светлана Лукьянюк поговорила с гендиректором компании.
 
 
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Работа на высоте - так во всех смыслах можно описать деятельность национальной авиакомпании "Белавиа". Безопасность полетов, комфорт для пассажиров, удобные...
 
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