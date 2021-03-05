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Новые факты в картину событий августа 2020 собирают ведущие медиаэксперты страны
05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак радикальное ядро мятежа подставило мирных протестующих? Новые факты в полноценную картину событий августа прошлого года собирают ведущие медиаэксперты страны.
Уголовная ответственность за попытки захвата административных зданий. Чем планы госпереворота могут обернуться для организаторов? И почему в современных условиях стратегическое значение приобретает надежный информационный тыл?
США меняют тактику: военных интервенций и маленьких победоносных войн обещают больше не проводить. Цветная революция дешевле. Напомним, только на иракскую военную кампанию Соединенные Штаты потратили по разным оценкам более 2 триллионов долларов.
А также последние новости из демократической Украины, которая грозит санкциями Беларуси. Что происходит с рулевыми наших братьев? Все подробности в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".
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Как радикальное ядро мятежа подставило мирных протестующих? Новые факты в полноценную картину событий августа прошлого года собирают ведущие медиаэксперты...
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