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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые факты в картину событий августа 2020 собирают ведущие медиаэксперты страны Как радикальное ядро мятежа подставило мирных протестующих? Новые факты в полноценную картину событий августа прошлого года собирают ведущие медиаэксперты...

Как радикальное ядро мятежа подставило мирных протестующих? Новые факты в полноценную картину событий августа прошлого года собирают ведущие медиаэксперты страны.Уголовная ответственность за попытки захвата административных зданий. Чем планы госпереворота могут обернуться для организаторов? И почему в современных условиях стратегическое значение приобретает надежный информационный тыл?США меняют тактику: военных интервенций и маленьких победоносных войн обещают больше не проводить. Цветная революция дешевле. Напомним, только на иракскую военную кампанию Соединенные Штаты потратили по разным оценкам более 2 триллионов долларов.А также последние новости из демократической Украины, которая грозит санкциями Беларуси. Что происходит с рулевыми наших братьев? Все подробности в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".