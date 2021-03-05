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Женский диалог. Н. Кочанова встретилась с курсантами академии МВД и Могилевского института МВД

05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Открытый диалог. Наталья Кочанова встретилась с курсантами академии МВД и Могилевского института Министерства внутренних дел. Чем отличителен данный разговор: он сугубо женский. Это своего рода подарок и к профессиональному празднику девушек - Дню милиции, и к Международному женскому дню. Курсанткам организовали экскурсию по зданию, ознакомили с музейной экспозицией об истории и деятельности Совета Республики, после чего представительниц прекрасной половины ждал конструктивный диалог с Натальей Кочановой. Разговор получился живым и непринужденным. Участники обсудили ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по развитию молодежной политики. И, конечно, поздравили друг друга с предстоящим женским праздником.

Инициатором этой встречи выступил женский актив Совета Республики и МВД. В свою очередь курсантки поблагодарили Наталью Кочанову за возможность поговорить на равных, а также увидеть и понять, как и где принимаются важные для страны законопроекты.

 
 
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Открытый диалог. Наталья Кочанова встретилась с курсантами академии МВД и Могилевского института Министерства внутренних дел. Чем отличителен данный разговор: он...
 
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