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Задержан мужчина, разбивший окна в Доме правительства
05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще одно "светлое лицо", которое хотело править, а потому било стекла в Доме правительства. Инцидент произошел вечером 3 марта. В Минске патрульный наряд обратил внимание на мужчину, который подошел к административному зданию. Он достал молоток и начал бить им стекла. Милиционеры оперативно задержали 30-летнего жителя Борисова. Он был пьян. Также он рассказал, что летом "ходил по городу с рупором и призывал не быть безразличными к судьбе своей страны".
Также известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.
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Еще одно "светлое лицо", которое хотело править, а потому било стекла в Доме правительства. Инцидент произошел вечером 3 марта. В Минске патрульный наряд обратил...
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