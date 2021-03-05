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Уголовное дело о захвате зданий в Гомеле передано в суд
05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГенеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении доверенных лиц Светланы Тихановской. Согласно материалам, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий госорганов, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов.
Что касается обстоятельств, они стали известны в ходе расследования другого дела в отношении Сергея Тихановского и были выделены в отдельное производство. Оперативники отрабатывали тех, кто, по данным следствия, планировал организацию массовых беспорядков во время президентских выборов в Беларуси. Имелась информация, что лица из ближайшего окружения одного из экс-кандидатов готовятся к захвату зданий госорганов. Себе в команду подбирали бывших военных, милиционеров и спасателей. И уже 5 августа собрались обсудить конкретный план действий. На встрече присутствовала и беглая домохозяйка.
Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси: "После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного. Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу. Генеральная прокуратура Республики Беларусь также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства".
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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении доверенных лиц Светланы Тихановской. Согласно материалам, обвиняемые, действуя по...
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