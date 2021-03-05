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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Егоров - новый глава Банка развития В Банке развития новый руководитель. Наблюдательный совет сделал выбор в пользу Александра Егорова. Он имеет опыт работы в МВФ и Минэкономики. А в последнее время...

В Банке развития новый руководитель. Наблюдательный совет сделал выбор в пользу Александра Егорова. Он имеет опыт работы в МВФ и Минэкономики. А в последнее время занимал должность заместителя председателя правления Беларусбанка. Егоров начнет исполнять новые обязанности 9 марта. Представляя руководителя, премьер-министр Роман Головченко отметил, что перед банком стоят амбициозные задачи. Важно нарастить финансирование ключевых инвестиционных проектов Беларуси. Акцент также на активном поиске внешних заимствований на комфортных условиях и на долгосрочной основе.Роман Головченко также выразил благодарность предыдущему главе Банка развития Андрею Жишкевичу и наградил его почетной грамотой Совмина. Отметим, под руководством Жишкевича с декабря 2018 года активы банка выросли в полтора раза. Сегодня это больше 12 миллиардов рублей.