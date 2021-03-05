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Александр Егоров - новый глава Банка развития

05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Банке развития новый руководитель. Наблюдательный совет сделал выбор в пользу Александра Егорова. Он имеет опыт работы в МВФ и Минэкономики. А в последнее время занимал должность заместителя председателя правления Беларусбанка. Егоров начнет исполнять новые обязанности 9 марта. Представляя руководителя, премьер-министр Роман Головченко отметил, что перед банком стоят амбициозные задачи. Важно нарастить финансирование ключевых инвестиционных проектов Беларуси. Акцент также  на активном поиске внешних заимствований на комфортных условиях и на долгосрочной основе.

Роман Головченко также выразил благодарность предыдущему главе Банка развития Андрею Жишкевичу и наградил его почетной грамотой Совмина. Отметим, под руководством Жишкевича с декабря 2018 года активы банка выросли в полтора раза. Сегодня это больше 12 миллиардов рублей.

 
 
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В Банке развития новый руководитель. Наблюдательный совет сделал выбор в пользу Александра Егорова. Он имеет опыт работы в МВФ и Минэкономики. А в последнее время...
 
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