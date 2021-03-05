Источник материала: БT

Значительная дата в литературном календаре. В этот день 125 лет назад в деревне Низок Узденского района родился Кондрат Атрахович - классик , выдающийся баснописец, сатирик и драматург, известный под творческим псевдонимом Кондрат Крапива.

С особой точностью, гордостью и искренним чувством про творца рассказывают его земляки. В честь классика на его малой родине созданы два музея. Их посетила Наталья Бордиловская.

Узденская средняя школа № 2. В 1992 году получила почетный статус - имени Кондрата Крапивы. Через четыре года здесь открыли музей имени писателя. С маленькой комнатки заведение выросло до зала в 22 квадрата. От первого десятка экспонатов количество единиц за годы достигло сотен предметов. Копии документов и фото, макет родной деревни - малой родины Кондрата Атраховича, книги, журналы, письма. Есть аутентичные экспонаты - рубаха и галстук из гардероба творца, виниловые пластинки фирмы "Мелодия".

К 125-летию со дня рождения Кондрата Крапивы в музее пополнение. Почетное место в экспозиции теперь займет вот этот том: книга под названием "Путь к бессмертию". Это книга воспоминаний о Кондрате Крапиве его родственников, друзей, земляков. Издание вошло в серию "Жизнь знаменитых людей Беларуси".









Это - новое издание к нынешнему юбилею, подарок музею от Елены Атрахович. На обложке книги автограф составительницы, внучки Крапивы. В сборнике неизвестные факты личной жизни писателя. Тем, чего не найдешь в учебниках, уже интересуются ученики.

Собирать музейную экспозицию узденской второй школе помогали и помогают потомки Крапивы, семья Атрахович и специалисты местного историко-краеведческого музея. Само заведение по улице Школьной, 4 гордится реконструкцией рабочей комнаты народного писателя. Печатная машинка, письменные принадлежности, лампа, кружка для чая, фото и документы, письма и журналы, книги и рукописи с автографами - ко всему прикасалась рука классика-земляка.

Эту неделю 125-летие Крапивы праздновали на государственном уровне. Выставки и концерты, творческие вечера и презентации книжных изданий прошли в белорусской столице. Здесь же, на малой родине писателя, его чествование еще будет - школьники, музейщики, работники культуры готовят специальную программу к 9 марта.