Орден Матери получили 27 женщин из девяти районов Минской области

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Награда за любовь, заботу и нежность. Орден Матери сегодня получили 27 женщин из девяти районов Минской области. На сцене борисовского Дворца культуры те, кто познал радость материнства пять и более раз. Поддержать их приехали родные и близкие. Кроме этого, награды к весеннему празднику получили и 17 обладательниц звания "Женщина года". Лучшие отмечены в шести номинациях.

Ольга Городецкая, заместитель главврача Борисовской ЦРБ, победитель конкурса "Женщина года Минщины - 2020": "Сегодняшняя номинация переполняет волнением, чувством гордости и, конечно же, огромной любви к той профессии, которой ты посвятил свою жизнь. К людям, с которыми ты работаешь, которые обращаются к тебе за медицинской помощью. Я очень благодарна нашей команде, с которой мы работаем, сообща делаем доброе дело".

Елена Цуканова, обладательница ордена Матери: "У меня пятеро детей. Эмоции очень положительные, хорошие. И уже награда дает многое: дает какой-то стержень, дает уже какой-то вес в нашем государстве. Я считаю, что дети в этот мир приходят, чтобы чему-то научить родителей. Они нам показывают, где нужно подработать, где мы что-то неправильно умеем, знаем. И дети дают колоссальные знания, которые двигают вперед родителей. Поэтому только в любви, мире и дружбе можно воспитать детей".

Диана Шиманская, обладательница ордена Матери: "У меня 5 детей: 3 девочки, 2 мальчика. Я считаю, что каждый ребенок - это подарок от Бога. И мы принимали каждого ребенка просто с радостью. Дети делают нас лучше, добрее, чище. И мы преображаемся благодаря им. Мы ждали своих детей, хотели своих детей. И я сама воспитывалась в большой семье многодетной. У моих родителей 12 детей было (я 12-я)".

Сегодня в центральном регионе насчитывается более 19 тысяч многодетных семей. Любовью и заботой окружены почти 70 тысяч детей.