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Приятный сюрприз для автоледи
05.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПриятный сюрприз сегодня ожидал автоледи. В разных районах Минска инспекторы ГАИ высматривали девушек за рулем. И это был как раз тот случай, когда остановка вызывала не волнение, а позитивные эмоции. Инспекторы поздравляли и вручали небольшие, но приятные подарки - цветы и диск с правилами дорожного движения. Подобная акция к 8 Марта проходит по всей стране и уже стала доброй традицией.
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Приятный сюрприз сегодня ожидал автоледи. В разных районах Минска инспекторы ГАИ высматривали девушек за рулем. И это был как раз тот случай, когда остановка...
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