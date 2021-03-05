Лукашенко рассказал, что сделал, «если бы в стране была настоящая диктатура» и о своем «дворце»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко заявил, что соперники снимают «фейковый фильм» о его дворце по аналогии с «дворцом Путина», чтобы «раскачать ситуацию в стране». Он также рассказал, что сделал бы, если бы в стране была «настоящая диктатура». Об этом Лукашенко говорил, посещая «Мотовело».



Фото: president.gov.by

Общаясь с рабочими, Лукашенко заявил, что велосипед для здоровья — лучше, чем футбол и хоккей.

— Я велосипедом занимаюсь во время распутицы и иногда летом. Но каждый день я на велотренажере хотя бы три-пять минут. Каждое утро, и сегодня в том числе, я кручу велосипед, это очень полезно для сердца.

Про велосипед и настоящую диктатуру

Лукашенко отметил, что в Минске созданы все условия для велосипедистов — есть специальные велодорожки.

— Самое лучшее было, если бы у нас была настоящая диктатура, я бы запретил вообще по Минску ездить на автомобилях. Только на велосипедах. Вот это было б здорово. Но это невозможно. Поэтому я сторонник ваш, притом такой ярый сторонник развития велосипеда, производства и велосипедного спорта, потому что он доступен всем, — заявил Лукашенко.

Он рассказал, что любит велосипеды с детства и катается на них до сих пор.

— Очень сожалею, что я тренируюсь не на «Аисте». Хотя у меня один есть. К моему стыду, «Аист» есть — один велосипед на троих сыновей и на меня. Я только иногда на нем прокачусь, чтобы понимать, что у нас есть велосипед. Мой велосипед уже весь мир видел, уже считали, сколько он стоит. Мне тоже подарили, ему лет пять. Но, опять же, не ваш. Опять карбон.

Про «фейковый фильм» и дворец

Отвечая на вопрос журналиста ОНТ о том, что соперники снимают «фейковый фильм» о дворце Лукашенко, он отметил, что тема была выбрана по аналогии с «дворцом Путина».

— Вообще в чем дело: я вот смотрю за этими беглыми, мы же знаем все их планы. Вот сейчас они: санкции, санкции! Против мотовелозавода. А мы хотим в Евросоюз продавать велосипеды и так далее. Ну, если нашим людям нужны санкции, пусть они их поблагодарят. Но им надо поднять людей к весне. Это у них вопрос номер один.

По словам Лукашенко, авторы анонсированного фильма о дворце идут на ложь, о чем свидетельствуют имеющиеся материалы их обсуждения. На замечание одного, что у Лукашенко на самом деле нет дворцов, второй ответил, что это ерунда, ведь чем страшнее ложь, тем больше ей верят. «Ну как фашисты», — констатировал Лукашенко.

— Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю.

Он заверил, что «у своего государства ничего не украл, не взял».

— Поэтому вам просто хочу повториться, сказав о том, что у меня есть «дворец». По-моему, 7×8 домик, где я вырос с матерью. Вот это мой дворец. Все. Все остальное принадлежит государству, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что оппоненты власти стремятся все делать, чтобы сломать страну.

— Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить, — заявил Лукашенко.

(По материалам «Беларусь 1» и СТВ )