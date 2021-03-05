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В преддверии 8 Марта показ коллекций ведущих белорусских брендов одежды в ТЦ Минска
06.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В торговом центре столицы праздничное мероприятие в преддверии 8 Марта организовали Белорусский союз женщин и Беллегпром. Композиции для вдохновения исполнили детские и взрослые творческие коллективы, сольные исполнители. На площадке разместились секция дегустации, бьюти-зона, работала и выставка белорусских национальных костюмов. Украшением культурной программы стал показ коллекций ведущих белорусских брендов одежды и демонстрация работ молодых дизайнеров.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Женщина сегодня везде присутствует у нас: и на руководящих должностях, и в творчестве, и в науке, и в промышленности. В последнее время женщина должна объединиться и своим примером, своим позитивом, своей энергетикой, мудростью, опытом формировать правильную позицию молодого поколения и женщин, девочек наших молодых".
Кроме этого работала также фотовыставка "Галерея прекрасных белорусок". Проект подготовлен совместно с БелТА.
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В торговом центре столицы праздничное мероприятие в преддверии 8 Марта организовали Белорусский союз женщин и Беллегпром. Композиции для вдохновения исполнили...
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