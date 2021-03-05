ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В преддверии 8 Марта показ коллекций ведущих белорусских брендов одежды в ТЦ Минска

06.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В торговом центре столицы праздничное мероприятие в преддверии 8 Марта организовали Белорусский союз женщин и Беллегпром. Композиции для вдохновения исполнили детские и взрослые творческие коллективы, сольные исполнители. На площадке разместились секция дегустации, бьюти-зона, работала и выставка белорусских национальных костюмов. Украшением культурной программы стал показ коллекций ведущих белорусских брендов одежды и демонстрация работ молодых дизайнеров.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Женщина сегодня везде присутствует у нас: и на руководящих должностях, и в творчестве, и в науке, и в промышленности. В последнее время женщина должна объединиться и своим примером, своим позитивом, своей энергетикой, мудростью, опытом формировать правильную позицию молодого поколения и женщин, девочек наших молодых".

Кроме этого работала также фотовыставка "Галерея прекрасных белорусок". Проект подготовлен совместно с БелТА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В торговом центре столицы праздничное мероприятие в преддверии 8 Марта организовали Белорусский союз женщин и Беллегпром. Композиции для вдохновения исполнили...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 95-летием сегодня поздравляют ветерана, полковника запаса Алексея Пимонова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by