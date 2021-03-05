В Минске во время облавы в «Имагуру» задержали двух членов КС

Задержание участников конференции Лиги студенческих объединений произошло в пятницу вечером в клубе «Имагуру».

Об этом сообщают правозащитники центра «Весна». Среди задержанных – два члена Коордсовета Виталий Рымашевский и Андрей Егоров.

«Сегодня около 18.30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию Лиги студенческий объединений, которое проходило в "Имагуру". Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета Андрей Егоров и Виталий Рымашевский», - говорится на сайте правозащитного центра.

По состоянию на 20.45 в списках ПЦ было 9 человек.

Ситуацию прокомментировали и в телеграм-канале Координационного совета. Там рассказали, что Егоров вышел на связь и сообщил, что находится в Московском РУВД Минска. «Туда, скорее всего, перемещают остальных участников мероприятия», - отметили в КС.

Ранее основательница клуба Татьяна Маринич сообщила, что во время мероприятия в зал возвались неизвестные в масках, поставили всех к стене, а затем увезли на автозаках.

5 марта стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту деятельности лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Фото imaguru.by