|
Лукашенко рассказал о новой преступной группировке и о своем дворце
06.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко заявил, что знает планы оппозиции и наблюдает за «беглыми», задача которых – «поднять людей к весне».
«Комитет государственной безопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. Там арсеналы!», – заявил он, выступая перед сотрудниками «Мотовело» 5 марта. Фрагмент
По словам Лукашенко, оппоненты власти хотят сделать все, чтобы «сломать страну».
«Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает, поэтому его надо свалить», - отметил он.
Напомним, о задержании Николай Автуховича стало известно в декабре минувшего года. Посещая детскую инфекционную больницу, Александр Лукашенко внезапно
Сначала уголовное дело СК возбудил по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 УК «Акт терроризма». Наказание по ней - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Подробнее о деле Николая Автуховича читайте
О дворце Лукашенко
На встрече в «Мотовело» Александр Лукашенко прокомментировал слухи о якобы имеющемся у него дворце. Он сказал, что если кто-то сможет найти его дворец, то пусть сразу заселяется в него и живет.
«Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю. Я у своего государства ничего не украл, не взял», -
Белорусский политолог Валерий Карбалевич
Фото president.gov.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил, что знает планы оппозиции и наблюдает за «беглыми», задача которых – «поднять людей к весне».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)