Лукашенко рассказал о новой преступной группировке и о своем дворце

Александр Лукашенко заявил, что знает планы оппозиции и наблюдает за «беглыми», задача которых – «поднять людей к весне».

«Комитет государственной безопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. Там арсеналы!», – заявил он, выступая перед сотрудниками «Мотовело» 5 марта. Фрагмент опубликовал «Пул Первого».

По словам Лукашенко, оппоненты власти хотят сделать все, чтобы «сломать страну».

«Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает, поэтому его надо свалить», - отметил он.

Напомним, о задержании Николай Автуховича стало известно в декабре минувшего года. Посещая детскую инфекционную больницу, Александр Лукашенко внезапно заговорил о некоей террористической группе, которая, по его словам, «тоннами везла оружие из Украины». Во главе так называемой банды, по информации Лукашенко, стоял Автухович.

Сначала уголовное дело СК возбудил по ч. 2 ст. 218 УК «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на ч. 1 ст. 289 УК «Акт терроризма». Наказание по ней - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Подробнее о деле Николая Автуховича читайте здесь .

О дворце Лукашенко

На встрече в «Мотовело» Александр Лукашенко прокомментировал слухи о якобы имеющемся у него дворце. Он сказал, что если кто-то сможет найти его дворец, то пусть сразу заселяется в него и живет.

«Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю. Я у своего государства ничего не украл, не взял», - цитирует БелТА Александра Лукашенко.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич прокомментировал в своем телеграм-канале данное заявление. Он напомнил, что на балансе Управления делами президента находится больше десятка резиденций. Все они принадлежат государству, но, если человек собирается управлять пожизненно, разницы между личным и государственным нет.

Фото president.gov.by