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Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды в отношении бывших работников прокуратуры и следователя
06.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды в отношении бывших работников прокуратуры и следователя. На данный момент они скрываются за границей.
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Возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды в отношении бывших работников прокуратуры и следователя
Сегодня стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело за разжигание социальной вражды в отношении бывших работников прокуратуры и следователя. На...
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