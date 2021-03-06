Стильно и минималистично. В ЦУМе появились необычные витрины из декоративных панелей

Источник материала: Tut.by

В столичном ЦУМе к весне поменяли оформление витрин. На смену сказочным эльфам из новогоднего поезда пришли необычные фоновые конструкции в виде декоративных реек. Смотрите сами.

Витрины ЦУМа украшают по одному или два манекена в одежде партнеров универмага. Но больше привлекает внимание фон, а именно: золотистые деревянные (похоже) панели с различными выпуклыми фигурами. Тут можно заметить льва, крылья, губы, абстрактные волны.

Такой минимализм приятно удивляет, ведь в государственных универмагах подобный подход встретишь не часто. По нашим наблюдениям, оформление эффектнее выглядит вечером.







































