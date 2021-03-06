Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Александр Лукашенко поздравил белорусских женщин с весенним праздником – Днем женщин, говорится в сообщении его пресс-службы.

"Символично, что самые главные для каждого человека слова - мама, семья, Родина - женского рода. Именно вы сохраняете и передаете новым поколениям важнейшие ценности и традиции", – цитирует поздравление БЕЛТА .

Также Лукашенко отметил, что белорусским женщинам подвластны "любые профессиональные, спортивные и творческие вершины". Он подчеркнул, что в истории страны и народа случались разные периоды, но наши женщины всегда отличались "исключительной мудростью".

"В этот праздничный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, взаимопонимания, мирного неба над головой и успехов во всех добрых начинаниях", – говорится в поздравлении.

Самые популярные женские имена

Накануне стали известны самые популярные и самые редкие имена, которые давали белорусским девочкам в 2020 году. Оказалось, что их чаще, чем мальчиков называют редкими именами: в прошлом году в Беларуси родились Дива, Луна, Рогнеда и Шанель.

Топ-5 самых популярных имен для девочек в Беларуси в 2020 году – София, Мария, Анна, Ксения, Дарья. А вот Ольга, Наталья, Татьяна, Елена, Ирина, Светлана при регистрации теперь встречаются очень редко.

Как уточнили в Минюсте, в последние годы есть "мода" на старинные имена. Например, в Минске в записях актов о рождении имена 272 девочек встречаются только один раз. Больше всего детей с "уникальными" именами – в столице и областных центрах.

Читайте также:

Злыдни: ох, март... Ох, месяц-безобразник

Продавцы тюльпанов рассказали, сколько стоят цветы перед 8 марта

Из Антарктиды с горячей любовью: белорусские полярники поздравили женщин