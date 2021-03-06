Лукашенко на «Мотовело», реакция Литвы на запрос о выдаче Тихановской и кто стоит за BYPOL - все за вчера

Ура, длинные выходные! В ближайшие дни нас ждет море цветов на улицах городов и поздравления. Ввесеннее настроение подпортит погода: такой вот «подарочек» зимы. Но порадуемся тому, что можно без будничной спешки выпить кофе (или позавтракать в красивом месте) и почитать обзор главных событий пятницы.
САМОЕ ВАЖНОЕ
В последнее время много разговоров о борьбе с зарплатой «в конвертах». МНС предлагает бизнес-союзам объединить усилия в борьбе, те отвечают, что надо сначала разобраться с причиной явления. Кстати, а еще чиновники займутся теми, кто не работает официально больше 10 лет.
Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской. В МИД страны-соседки отреагировали: «Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования».
Суды. Вы помните историю в ЖК «Пирс», где мужчина отказался снять БЧБ-флаг с балкона, а у него эвакуировали авто? Вчера его судили по статье 24.23 недавно обновленного КоАП. Суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу за надпись «Не забубем» у стихийного мемориала на «Пушкинской». Волонтеру штаба Бабарико дали 1,5 года «химии». Его обвиняли в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, во время акции протеста. Также огласили приговор водителю, который прокатил на капоте гаишника. 45-летнего бизнесмена обвиняли в покушении на убийство милиционера. Мужчина вину не признал и просил его оправдать.
Александр Лукашенко побывал вчера на «Мотовело» и потребовал по-хозяйски, по-народному подходить к развитию предприятия. Он рассказал, как сожалеет, что тренируется не на «Аисте» (посмотрели, на каких велосипедах ездит семья Лукашенко) и что сделал бы, «если бы в стране была настоящая диктатура» и о своем «дворце». Также он заявил: «КГБ в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли. И даже пластита. Кто специалист, тот знает. Это уже не Автуховича группа. Это уже новые».
История вокруг «Беларуськалия» и одного из его основных партнеров, норвежской компании Yara, разворачивается не один месяц. На кону подписание нового контракта. Стачка — за разрыв договора, профсоюзы — против. Что происходит?
Хотите попробовать себя в роли судьи? Предлагаем вам пройти игру, где вопросы составлены из реальных приговоров.
Сейчас, решив купить машину, вы в первую очередь отправитесь на просторы интернета. Но еще 20 лет назад множество покупателей стекалось на авторынок в столичной Малиновке, который теперь выставили на продажу. В Сети мы нашли видео, которое окунает в атмосферу авторынка «Малиновка» периода 2000−2001 года, и решили сравнить цены на увиденные там модели с современными аналогами. Посмотрите, вам понравится!
Маргарита Левчук — оперная певица, имя которой все чаще звучит в последнее время. Раньше ее сопрано можно было услышать со сцены Большого театра, теперь — на ее YouTube-канале с ироничными композициями по актуальным темам.
Эта история случилась в одном из минских дворов: люди собрались поставить подписи под обращением к депутату, а в итоге некоторые оказались на Окрестина. Две минчанки рассказали о задержании, суде и реакции детей на случившееся. «На суде, как мне показалось, никого не интересует, что произошло на самом деле. Все прошло, как по шаблону. Никакой символики. В суде свидетель-милиционер заявил дословно: „Лозунгов точно, к сожалению, не выкрикивали“. В чем выражался пикет, я так и не поняла», — рассказала одна из женщин.
Многие хотят жить подальше от городского шума, но в тоже время, чтобы был быстрый доступ к благам города. Нашли готовые для проживаниядома в живописном месте и не столь удаленные от столицы.
Новый выпуск «Доски позора». Обязательно загляните: там дополнительная дверь у лифта, статические качели и яма вместо урны во дворе.
О СПОРТЕ
Сборная Беларуси по биатлону 4 марта заняла второе место в женской эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте. Елена Кручинкина ехала четвертой — и привела сборную Беларуси к серебру. Спортсменка выступала четвертой и на эстафете на чемпионате мира в Поклюке, но тогда все сложилось совсем иначе именно на ее этапе. Вчера стало известно, что наша Беларуси по биатлону заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.