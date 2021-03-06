Лукашенко на «Мотовело», реакция Литвы на запрос о выдаче Тихановской и кто стоит за BYPOL - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ура, длинные выходные! В ближайшие дни нас ждет море цветов на улицах городов и поздравления. Ввесеннее настроение подпортит погода: такой вот «подарочек» зимы . Но порадуемся тому, что можно без будничной спешки выпить кофе (или позавтракать в красивом месте ) и почитать обзор главных событий пятницы .





САМОЕ ВАЖНОЕ

В последнее время много разговоров о борьбе с зарплатой «в конвертах» . МНС предлагает бизнес-союзам объединить усилия в борьбе, те отвечают , что надо сначала разобраться с причиной явления. Кстати, а еще чиновники займутся теми, кто не работает официально больше 10 лет .

. МНС предлагает бизнес-союзам объединить усилия в борьбе, те , что надо сначала разобраться с причиной явления. Кстати, а еще чиновники теми, . Генпрокуратура Беларуси направила в Литву запрос о выдаче Светланы Тихановской . В МИД страны-соседки отреагировали : «Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования».

в Литву . В МИД страны-соседки : «Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать его требования». Суды. Вы помните историю в ЖК «Пирс», где мужчина отказался снять БЧБ-флаг с балкона, а у него эвакуировали авто? Вчера его судили по статье 24.23 недавно обновленного КоАП. Суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу за надпись «Не забубем» у стихийного мемориала на «Пушкинской». Волонтеру штаба Бабарико дали 1,5 года «химии». Его обвиняли в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, во время акции протеста. Также огласили приговор водителю, который прокатил на капоте гаишника . 45-летнего бизнесмена обвиняли в покушении на убийство милиционера. Мужчина вину не признал и просил его оправдать.



НЕ ПРОПУСТИТЕ

Вчера Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении сотрудников инициативы BYPOL за разжигание вражды. Кто стоит за инициативой и как она работает?

в отношении сотрудников за разжигание вражды. Кто стоит за инициативой и История вокруг «Беларуськалия» и одного из его основных партнеров, норвежской компании Yara , разворачивается не один месяц. На кону подписание нового контракта. Стачка — за разрыв договора, профсоюзы — против. Что происходит?

, разворачивается не один месяц. На кону подписание нового контракта. Стачка — за разрыв договора, профсоюзы — против. Ситуация на валютном рынке. В феврале интерес белорусов к покупке наличной валюты упал, чистая продажа выросла до 85,7 млн долларов. Но с учетом безналичных операций ситуация обратная — население стабильно покупает больше, чем продает .

В феврале интерес белорусов к покупке наличной валюты упал, чистая продажа выросла до 85,7 млн долларов. Но с учетом безналичных операций ситуация обратная — . Хотите попробовать себя в роли судьи? Предлагаем вам пройти игру , где вопросы составлены из реальных приговоров.

Предлагаем вам пройти , где вопросы составлены из реальных приговоров. Сейчас, решив купить машину, вы в первую очередь отправитесь на просторы интернета. Но еще 20 лет назад множество покупателей стекалось на авторынок в столичной Малиновке, который теперь выставили на продажу. В Сети мы нашли видео, которое окунает в атмосферу авторынка «Малиновка» периода 2000−2001 года, и решили сравнить цены на увиденные там модели с современными аналогами. Посмотрите, вам понравится!





Маргарита Левчук — оперная певица, имя которой все чаще звучит в последнее время. Раньше ее сопрано можно было услышать со сцены Большого театра, теперь — на ее YouTube-канале с ироничными композициями по актуальным темам.

— оперная певица, имя которой все чаще звучит в последнее время. Раньше ее сопрано можно было со сцены Большого театра, теперь — на ее YouTube-канале с ироничными композициями по актуальным темам. В Беларуси три мобильных оператора . А знаете, сколько абонентов у каждого? А у кого больше?

. А знаете, А у кого больше? Эта история случилась в одном из минских дворов: люди собрались поставить подписи под обращением к депутату, а в итоге некоторые оказались на Окрестина . Две минчанки рассказали о задержании, суде и реакции детей на случившееся. «На суде, как мне показалось, никого не интересует, что произошло на самом деле. Все прошло, как по шаблону. Никакой символики. В суде свидетель-милиционер заявил дословно: „Лозунгов точно, к сожалению, не выкрикивали“. В чем выражался пикет, я так и не поняла», — рассказала одна из женщин.

. Две минчанки рассказали о задержании, суде и реакции детей на случившееся. «На суде, как мне показалось, никого не интересует, что произошло на самом деле. Все прошло, как по шаблону. Никакой символики. В суде свидетель-милиционер заявил дословно: „Лозунгов точно, к сожалению, не выкрикивали“. В чем выражался пикет, я так и не поняла», — одна из женщин. Многие хотят жить подальше от городского шума, но в тоже время, чтобы был быстрый доступ к благам города. Нашли готовые для проживания дома в живописном месте и не столь удаленные от столицы.

и не столь удаленные от столицы. Новый выпуск «Доски позора». Обязательно загляните : там дополнительная дверь у лифта, статические качели и яма вместо урны во дворе.

О СПОРТЕ

Сборная Беларуси по биатлону 4 марта заняла второе место в женской эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте. Елена Кручинкина ехала четвертой — и привела сборную Беларуси к серебру. Спортсменка выступала четвертой и на эстафете на чемпионате мира в Поклюке, но тогда все сложилось совсем иначе именно на ее этапе. Вчера стало известно, что наша Беларуси по биатлону заняла восьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Все новости пятницы, 5 марта





Только посмотрите, какую красоту мы припасли для вас: выставка частной коллекции «Блеск нарядов и тайны флирта» и каталог белорусской традиционной одежды . А напоследок — история бурной жизни Брижит Бардо и красивый клип . Всем хороших выходных и приятного праздника!

Ваша редакция