ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Танцуем, а мое лицо прямо напротив ее груди». История семьи, где жена выше мужа (намного!)

06.03.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Саша выше своего мужа Паши на 12 см (ее даже однажды приняли за его маму). В первую встречу Паша не мог оторвать от девушки взгляд, но потом, когда они стали встречаться, долгое время стеснялся их отношений. Все из-за стереотипного представления, что мужчина должен быть выше. Но потом этот комплекс ушел и теперь пара с юмором рассказывает о клевых плюсах такой разницы в росте. Например, если Паша не может достать чашку с полки, Саша ему ее подаст. Правда, под такую жену немного труднее выбирать машину (надо же, чтобы ноги вмещались), но это Пашу совсем не пугает. Ребята поделились своими забавными историями о неловких моментах, в которые попадают, реакции окружающих на их пару и о том, почему считают свою семью счастливой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проекте «Равные» мы рассказываем о парах, которые стереотипно не могут быть вместе. Это истории любви, которой приходится пробиваться через непонимание...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почем в Витебске цветы к 8 Марта. Изучили цены у уличных торговцев и в магазинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by