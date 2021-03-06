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«Танцуем, а мое лицо прямо напротив ее груди». История семьи, где жена выше мужа (намного!)
06.03.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Саша выше своего мужа Паши на 12 см (ее даже однажды приняли за его маму). В первую встречу Паша не мог оторвать от девушки взгляд, но потом, когда они стали встречаться, долгое время стеснялся их отношений. Все из-за стереотипного представления, что мужчина должен быть выше. Но потом этот комплекс ушел и теперь пара с юмором рассказывает о клевых плюсах такой разницы в росте. Например, если Паша не может достать чашку с полки, Саша ему ее подаст. Правда, под такую жену немного труднее выбирать машину (надо же, чтобы ноги вмещались), но это Пашу совсем не пугает. Ребята поделились своими забавными историями о неловких моментах, в которые попадают, реакции окружающих на их пару и о том, почему считают свою семью счастливой.
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