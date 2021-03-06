Почем в Витебске цветы к 8 Марта. Изучили цены у уличных торговцев и в магазинах

Источник материала: Tut.by

Три дня — с 6 по 8 марта — магазины «Витебского Зеленстроя» будут работать на час дольше. Розы здесь стоят от 1,5 рубля, тюльпаны — от 2,5 рубля, пишут «Витебские вести».



Фото: John-Mark Smith, unsplash.com

Выбор цветов в пяти магазинах предприятия большой: розы, тюльпаны, хризантемы, герберы, гипсофилы, горшочные фаленопсисы, а также зелень для оформления букетов.

В магазины планируют поставить 30 тысяч роз и 5 тысяч тюльпанов.

— В этом году к 8 Марта мы снизили цены на цветы, — сообщила замдиректора предприятия Валентина Шендюкова. — Представили 10 сортов роз. Цена — в зависимости от длины и сорта — стартует от 1,5 рубля. Самая дорогая роза — 70-сантиметровая, обойдется в 3,8 рубля. Тюльпаны стоят 2,5 рубля за штуку, есть выбор: и желтые, и розовые, и красные, и белые, и фиолетовые.

С 6 по 8 марта Магазины витебского «Зеленстроя» будут работать на час дольше. Адреса торговых точек смотрите здесь .

«Витебский курьер news» изучил цены на цветы, которые продают на улице и в других торговых точках в городе.

Уличные торговцы продают тюльпаны за 2,5−3 рубля за штуку, розы — за 4 рубля, хризантемы — за 5 рублей.

В «Евроопте» по 8 марта действует акция на букеты из трех цветов: тюльпаны — 3,79 рубля, длинные розы — 12,99 рубля, хризантемы — 14,99 рубля. Орхидеи в горшке из Нидерландов можно купить за 24,99 рубля.