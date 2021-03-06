В Могилеве суд оштрафовал журналистку «Белсата» на 725 рублей

Источник материала: Tut.by

Судья Октябрьского райсуда Могилева Наталья Ясенко оштрафовала журналистку «Белсата» за незаконное изготовление продукции СМИ (ст. 23.5 КоАП). Об этом сообщает 6tv.by.



Алина Скребунова. Фото: Владимир Лапцевич

Сумма штрафа — 725 рублей.

По материалам дела, Скребунова незаконно изготовила сюжет, который был затем показан на иностранном телеканале «Белсат» 5 января и касался суда над могилевчанином Сергеем Базуком. Его обвиняли в том, что мужчина разбрасывал саморезы перед зданиями силовых ведомств в Могилеве.

Журналистка намерена обжаловать приговор.