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Без шума и пыли. В Светлогорске взорвали 100-метровую башню
06.03.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники Республиканского отряда специального назначения МЧС взорвали в Светлогорске старую вентиляционную трубу в башне.
Башня стояла на территории предприятия «Химволокно» более тридцати лет и уже давно не использовалась по назначению. Ее высота составляла 105 метров.
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Башня находилась на территории предприятия «Химволокно». Ее высота составляла 105 метров.
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