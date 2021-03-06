Без шума и пыли. В Светлогорске взорвали 100-метровую башню

Источник материала: Tut.by

Работники Республиканского отряда специального назначения МЧС взорвали в Светлогорске старую вентиляционную трубу в башне.

Башня стояла на территории предприятия «Химволокно» более тридцати лет и уже давно не использовалась по назначению. Ее высота составляла 105 метров.