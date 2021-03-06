Акции солидарности и не только. Что происходит в стране 6 марта

Источник материала: Tut.by

Суббота в стране начинается с небольших акций солидарности, на улицах городов в огромном количестве появились тюльпаны и мимоза, а TUT.BY как всегда будет весь день рассказывать вам о том, что происходит сегодня в Беларуси.



