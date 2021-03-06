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Акции солидарности и не только. Что происходит в стране 6 марта
06.03.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суббота в стране начинается с небольших акций солидарности, на улицах городов в огромном количестве появились тюльпаны и мимоза, а TUT.BY как всегда будет весь день рассказывать вам о том, что происходит сегодня в Беларуси.
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