В Гомеле снова «заминировали» школы

Источник материала: Tut.by

В Гомеле продолжают «минировать» школы, сообщает «ЧП Гомель».





Вечером 5 марта саперы проверяли школы № 1, 60, 47, 62, 21 и 69.

Напомним, 28 февраля электронные адреса школ № 67 и 10 пришли сообщения о расположенных там взрывных устройствах.

Вечером 1 марта «заминировали» еще четыре учебных заведения. Утром 2 марта после сообщения о минировании пришлось эвакуировать учеников школы № 47.

Ни в одном из учебных заведений взрывных устройств не обнаружили. Следователи возбудили уголовное дело.