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В Гомеле снова «заминировали» школы
06.03.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле продолжают «минировать» школы,
Вечером 5 марта саперы проверяли школы № 1, 60, 47, 62, 21 и 69.
Напомним, 28 февраля электронные адреса школ № 67 и 10
Вечером 1 марта «заминировали» еще четыре учебных заведения. Утром 2 марта после сообщения о минировании пришлось эвакуировать учеников школы № 47.
Ни в одном из учебных заведений взрывных устройств не обнаружили. Следователи
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Вечером 5 марта саперы проверяли школы № 1, 60, 47, 62, 21 и 69.
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