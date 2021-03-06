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В Гомеле снова «заминировали» школы

06.03.2021 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле продолжают «минировать» школы, сообщает «ЧП Гомель».


Вечером 5 марта саперы проверяли школы № 1, 60, 47, 62, 21 и 69.

Напомним, 28 февраля электронные адреса школ № 67 и 10 пришли сообщения о расположенных там взрывных устройствах.

Вечером 1 марта «заминировали» еще четыре учебных заведения. Утром 2 марта после сообщения о минировании пришлось эвакуировать учеников школы № 47.

Ни в одном из учебных заведений взрывных устройств не обнаружили. Следователи возбудили уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 5 марта саперы проверяли школы № 1, 60, 47, 62, 21 и 69.
 
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