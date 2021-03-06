Главный санврач - о мониторинге аккумуляторного завода в Бресте: «Превышений вредных веществ не обнаружено»

Источник материала: Tut.by

О мониторинге строительства и запуска Брестского аккумуляторного завода рассказала 5 марта на коллегии главный санитарный врач области Елена Васильевна, пишет «Вечерний Брест».





— Лабораторной службой областного центра гигиены и эпидемиологии со второго полугодия 2018 года в рамках санитарно-гигиенического мониторинга проводится лабораторный контроль содержания вредных веществ, в первую очередь свинца, в атмосферном воздухе — как на границе санитарно-защитной зоны завода (она составляет 500 метров), так и на территории близлежащих населенных пунктов, находящихся в возможной зоне влияния завода. Речь идет о населенных пунктах: Хабы, Шебрин, Тельмы-2, «Стимово» и территории фермы «Берестейская».

Что можно сказать? За 2018−2019 годы из проведенных 2,5 тысячи исследований на свинец атмосферного воздуха превышение предельно допустимых концентраций (свинец в воздухе имеет ПДК 1 микрограмм на метр кубический) обнаружено не было. С 2019 года по поручению главы государства в целях оперативного слежения за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния завода нами был приобретен автоматический газоанализатор «Ганг-4» за счет средств областного бюджета. С его помощью можно буквально на месте измерения выдавать результат исследований в течение 10 минут. Это позволяет нам оперативно оценить на данный конкретный момент состояние окружающей среды.

Из 250 исследований на свинец, проведенных в 2020 году, все результаты были ниже предела чувствительности прибора, который составляет 0,18 микрограмма на метр кубический. Как я уже сказала, ПДК свинца в воздухе 1 микрограмм на метр кубический.

Кроме исследования атмосферного воздуха, нами велся лабораторный контроль содержания свинца в почве, а также в воде децентрализованных источников водоснабжения. Только за 2019 год мы исследовали 152 пробы почвы. Концентрация свинца в них была в разы ниже ПДК, а в воде водоемов не было обнаружено свинца вообще. Показатели — ниже предела чувствительности прибора.

Начиная с 2021 года уже в рамках проведения пуско-наладочных работ на заводе, в рамках приемки завода лабораторной службой проводились исследования физических и химических факторов на рабочих местах на самом предприятии. Это измерения шума и вибрации, других показателей и, в первую очередь, конечно, свинца. Исследования проведены в населенных пунктах, как уже сказала, и на границе санитарно-защитной зоны.

По итогам комплексной оценки результатов, а также — оценки проекта, в той части, которая касается компетенции санитарно-эпидемиологической службы, 20 января 2021 года Брестским зональным центром было выдано заключение о приемке объекта в эксплуатацию, что касается вопросов санитарно-эпидемиологического законодательства.

Мы не прекращаем социально-гигиенического мониторинга в 2021 году. За этот период нами уже были исследованы 256 проб атмосферного воздуха, превышение предельно допустимых концентраций не обнаружено, также были концентрации ниже предела чувствительности прибора. Мы продолжим и после запуска завода ежемесячный мониторинг содержания вредных веществ (свинец, диоксид серы, азота, формальдегид (твердая частица)) как на границе санитарно-защитной зоны, так и в ближайших населенных пунктах. Наша задача — недопущение негативного влияния выбросов на состояние здоровья людей, проживающих в зоне влияния завода.