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В Гомеле трое прохожих вытащили из горящей бытовки сторожа

06.03.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле трое прохожих парней спасли на пожаре сторожа. Подробности рассказали в МЧС.


Ночью 6 марта на улице Хатаевича загорелась бытовка. Пожар заметили трое прохожих, они открыли дверь и увидели лежащего на полу мужчину. Парни вытащили его на свежий воздух и вызвали МЧС и скорую.

Пожарные потушили бытовку, а медики увезли пострадавшего в больницу.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ночью 6 марта на улице Хатаевича загорелась бытовка. Пожар увидели трое прохожих.
 
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