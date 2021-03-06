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В Гомеле трое прохожих вытащили из горящей бытовки сторожа
06.03.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле трое прохожих парней спасли на пожаре сторожа. Подробности
Ночью 6 марта на улице Хатаевича загорелась бытовка. Пожар заметили трое прохожих, они открыли дверь и увидели лежащего на полу мужчину. Парни вытащили его на свежий воздух и вызвали МЧС и скорую.
Пожарные потушили бытовку, а медики увезли пострадавшего в больницу.
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Ночью 6 марта на улице Хатаевича загорелась бытовка. Пожар увидели трое прохожих.
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