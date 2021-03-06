В Гомеле трое прохожих вытащили из горящей бытовки сторожа

Источник материала: Tut.by

В Гомеле трое прохожих парней спасли на пожаре сторожа. Подробности рассказали в МЧС.





Ночью 6 марта на улице Хатаевича загорелась бытовка. Пожар заметили трое прохожих, они открыли дверь и увидели лежащего на полу мужчину. Парни вытащили его на свежий воздух и вызвали МЧС и скорую.

Пожарные потушили бытовку, а медики увезли пострадавшего в больницу.