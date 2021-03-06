В гродненском университете с профессором, написавшим в августе открытое письмо Лукашенко, не продлевают контракт

Источник материала: Tut.by

С профессором кафедры журналистики Гродненского университета Александром Мурашовым не продлили контракт. Официальная причина — отсутствие у профессора защитившихся аспирантов и, по его словам, то, что на кафедре журналистики сейчас «уклон в риторику и филологию, а преподавать надо больше общественно-политических дисциплин». Однако сам профессор уверен — все из-за открытого письма, которое в августе прошлого года он написал Александру Лукашенко.



Александр Мурашов — кандидат филологических наук, доктор педагогических наук; доцент, профессор кафедры журналистики ГрГУ. В ГрГУ преподает курсы «Риторика»; «Культура речи»; «Литературное редактирование». Работал главным редактором в издательстве Педагогического общества России, потом — завкафедрой русского языка в Московском психолого-социальном институте, главным редактором журналов «Школа лидера» и «Воспитание в школе». Фото: rgazeta.by

Александр Мурашов — гражданин России, у него вид на жительство в Беларуси, который заканчивается в мае этого года. В Беларусь профессор приехал 13 лет назад. Говорит, что влюблен в нашу страну и «обожает белорусов», но уверен, что «у них — худший из всех возможных президентов».

Сначала Александр приезжал в ГрГУ в качестве приглашенного профессора, а в 2013 году переехал в Гродно на постоянное место жительства.

— Признаюсь, раньше я восхищался Лукашенко. Можно сказать, был предан ему, а сейчас, считаю, предан им, — рассказывает TUT.BY профессор. — Лукашенко в 90-х и нулевых делал многое для страны, чтобы сохранить и ее, и производства, и сельское хозяйство, но то время уже ушло: на дворе XXI век, а у Беларуси есть огромный потенциал стать настоящей европейской страной, не с вечными «надоями» и «урожаями», а со стабильной экономикой и развитым туризмом. У нее есть шанс войти в десятку сильнейших стран Европы. Я слышал где-то выражение «Власть вменяема, когда она сменяема». Этого тезиса я и придерживаюсь, — говорит Александр.

Он признается, что ему в какой-то момент стало не все равно, что происходит в стране, где он живет. И перед выборами он написал открытое письмо Александру Лукашенко, где выступил с его критикой. Обращение профессор выложил в Facebook и «Живой журнал».

В письме было около 10 пунктов, а также критические высказывания. Например, он обвинял Лукашенко «в установлении режима личного единовластия, неподконтрольного народу, в систематическом нарушении прав и свобод граждан; в постоянной лжи, в сокрытии цифр и фактов, характеризующих истинное положение дел в стране» и т.д.

Потом преподаватель, правда, удалил свои записи. Объясняет это тем, что опасался, мол, что из-за этого обращения могут пострадать его коллеги и студенты. Однако от своей гражданской позиции не отказывается.

— Я знал на что иду, конечно, — говорит Александр Мурашов.

На днях прошло заседание кафедры журналистики факультета истории, коммуникации и туризма, где его кандидатура на должность профессора кафедры на новый срок не была утверждена.

Как рассказали TUT.BY источники в университете, представители кафедры были за то, чтобы профессор остался, комиссия же университета по кадрам — против.

Гродненские студенты-купаловцы планируют собирать подписи в поддержку преподавателя.

Сам же профессор говорит, что работает в университете до конца этого месяца. Что будет делать дальше — пока не знает. Признается, что накопилось много научной работы, на которую раньше не было времени. Также он рассказывает, что ему уже поступило несколько предложений о работе.

— Многие люди мне выразили свою поддержку. За это я им очень благодарен, — говорит Александр Мурашов.