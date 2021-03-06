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В теплой предпраздничной атмосфере стартует "Весенний автопробег"
06.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты в теплой предпраздничной атмосфере стартует "Весенний автопробег". Для представительниц прекрасного пола подготовили приятный сюрприз! Участники акции колонной отправятся с парковки "Лебяжего" - маршрут пройдет через улицы столицы. Наша съемочная группа присоединилась к автопробегу. Подробности расскажем в 15 часов.
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В эти минуты в теплой предпраздничной атмосфере стартует "Весенний автопробег". Для представительниц прекрасного пола подготовили приятный сюрприз! Участники...
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