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Участникам весеннего автопробега предлагают украшать автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Старт - в 12 часов
06.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ теплой предпраздничной атмосфере состоится сегодняшний "Весенний автопробег" в Минске. Участникам предлагают украшать свои автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Каждая представительница прекрасного пола получит приятный сюрприз! Маршрут автопробега пройдет по Минску, начало в - 12:00.
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Участникам весеннего автопробега предлагают украшать автомобили и приезжать на парковку "Лебяжего". Старт - в 12 часов
В теплой предпраздничной атмосфере состоится сегодняшний "Весенний автопробег" в Минске. Участникам предлагают украшать свои автомобили и приезжать на парковку...
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