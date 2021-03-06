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Н. Азаров: У ЕС - двойные, если не тройные стандарты
06.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредседатель Евросоюза демонстративно не замечает масштабных нарушений прав человека украинскими властями. Шарль Мишель в ходе своего визита в Киев, как отмечают наблюдатели, не собирается обсуждать ни закрытие оппозиционных телеканалов, ни аресты политологов. Это ярчайший образец политики двойных стандартов Евросоюза, уверен украинский экс-премьер.
Николай Азаров, экс-премьер-министр Украины: "Я достаточное количество раз встречался с такими деятелями и знаю, что они люди двойных стандартов, если не тройных. И от того, что он что-то скажет, абсолютно ничего не зависит. А приедет он и сделает совсем другое. Его же не удивляет, что он приехал в страну, где закрыли три канала. Не удивляет? Не удивляет. Вот предположим Юрия Дудкина - политического технолога. Я видел его выступления несколько раз, он очень импонирует своей вдумчивостью, рассудительностью, объективностью. Взяли, по глупейшему обвинению посадили в тюрьму. Слушайте, если где-то в Европе такое произошло бы, этот Шарль Мишель разрывался бы, или в России такое произошло бы, разрывался бы от негодования. Но он же молчит" .
Николай Азаров. Мнение:
Н. Азаров:
Н. Азаров:
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Председатель Евросоюза демонстративно не замечает масштабных нарушений прав человека украинскими властями. Шарль Мишель в ходе своего визита в Киев, как отмечают...
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