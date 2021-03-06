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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На православном календаре Вселенская родительская суббота День, когда в церквях после литургии совершается большая панихида по усопшим. В этот день принято приходить в храм и поминать всех своих близких родственников. ...

День, когда в церквях после литургии совершается большая панихида по усопшим. В этот день принято приходить в храм и поминать всех своих близких родственников.Согласно традициям, православные отмечают несколько родительских суббот в году. Кроме Вселенской, это весенняя Радовница и Деды, день памяти предков в ноябре.