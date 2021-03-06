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На православном календаре Вселенская родительская суббота

06.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

 День, когда в церквях после литургии совершается большая панихида по усопшим. В этот день принято приходить в храм и поминать всех своих близких родственников.

протоиерей Владимир Долгополов, настоятель прихода храма святителя Кирилла Туровского г. Минска"Родительская суббота поминовения усопших предшествует неделе - неделе о Страшном суде, мы вспоминаем, что всех нас ждет Страшный суд. Мы молимся обо всех наших усопших, от века родившихся предков наших, просим Бога, чтобы он упокоил их в своем царствии: то есть - даровал им самую лучшую жизнь в своем царствии".  

Согласно традициям, православные отмечают несколько родительских суббот в году. Кроме Вселенской, это весенняя Радовница и Деды, день памяти предков в ноябре.

 
Теги: Минск
 
 
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 День, когда в церквях после литургии совершается большая панихида по усопшим. В этот день принято приходить в храм и поминать всех своих близких родственников. ...
 
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