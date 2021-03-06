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На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

06.03.2021 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности, который объявлен на воскресенье.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«7 марта во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили в Белгидромете Минприроды.

В воскресенье ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0…-6 °C, днем −1…+4 °C.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе — зимний характер погоды.

 
Теги: Минск
 
 
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«7 марта во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», - сообщили в Белгидромете Минприроды.
 
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