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На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности
06.03.2021 14:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности, который объявлен на воскресенье.
«7 марта во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — сообщили в Белгидромете Минприроды.
В воскресенье ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег, местами метели. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью 0…-6 °C, днем −1…+4 °C.
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«7 марта во многих районах республики и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с», - сообщили в Белгидромете Минприроды.
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