Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Снег и до минус 12°с ожидается в Беларуси в выходные дни Такая температура - климатическая норма для этих чисел марта. Местами пройдет снег, мокрый снег. Температура воздуха сегодня ночью опустится до 10 градусов мороза....

Такая температура - климатическая норма для этих чисел марта. Местами пройдет снег, мокрый снег. Температура воздуха сегодня ночью опустится до 10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 3 градусов выше ноля. Самая холодная погода ожидается в воскресенье.Праздничный день 8 Марта также обещает быть морозным. В начале следующей недели сохранится зимний характер погоды.