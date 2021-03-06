|
Снег и до минус 12°с ожидается в Беларуси в выходные дни
06.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТакая температура - климатическая норма для этих чисел марта. Местами пройдет снег, мокрый снег. Температура воздуха сегодня ночью опустится до 10 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 3 градусов выше ноля. Самая холодная погода ожидается в воскресенье.
Александр Беганский, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии: "В воскресенье ожидается неустойчивый характер погоды под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона с центром над европейской частью России. Во многих районах пройдут осадки в виде снега различной интенсивности. Также ожидается на большей части территории сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью 0 - минус 6, дневной фон температур составит от минус 1 до плюс 4".
Праздничный день 8 Марта также обещает быть морозным. В начале следующей недели сохранится зимний характер погоды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая температура - климатическая норма для этих чисел марта. Местами пройдет снег, мокрый снег. Температура воздуха сегодня ночью опустится до 10 градусов мороза....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)