Латушко назвал 15 резиденций Лукашенко и предложил открыть их для посещения

Глава Народного антикризисного управления (НАУ), экс-посол Беларуси во Франции, Испании и Польше, бывший глава Купаловского театра Павел Латушко заявляет, что нашел 15 резиденций Александра Лукашенко, и предлагает открыть их для посещения. Об этом сообщается в телеграм-канале Латушко.

Лукашенко о якобы имеющимся дворце

Напомним, на встрече в «Мотовело» Александр Лукашенко прокомментировал слухи о якобы имеющемся у него дворце. Он сказал, что если кто-то сможет найти его дворец, то пусть сразу заселяется в него и живет.

«Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю. Я у своего государства ничего не украл, не взял», - заявил Александр Лукашенко.

Карбалевич напомнил о резиденциях

Белорусский политолог Валерий Карбалевич прокомментировал в своем телеграм-канале данное заявление. Он напомнил, что на балансе Управления делами президента находится больше десятка резиденций. Все они принадлежат государству, но, если человек собирается управлять пожизненно, разницы между личным и государственным нет.

Латушко нашел 15 резиденций

Павел Латушко в интервью «Еврорадио» сообщил, что знает о 15 резиденциях Лукашенко, которыми, по словам главы НАУ, пользуется только он, и предложил открыть их для посещения.

Среди перечисленных Латушко имений есть:

пятый этаж здания на улице Карла Маркса в Минске (точный адрес не уточняется),

Дворец независимости, который, по словам Латушко, «имеет площадь 50 тыс. кв. м., а служит лишь одному человеку»,

резиденция в пер. Восковом в Минске,

резиденции в Острошицком городке, Дроздах и Заславле.

две резиденции в Беловежской пуще,

резиденция в Ляховичском районе и Браславских озерах,

три дома в Шклове,

резиденции в Сочи и Москве,

«семейный домик», где снималось недавно вышедшее интервью на телеканале «Россия 1» с Наилей Аскер-Заде.

«А сколько стоит охранять эти резиденции, убирать, платить коммунальные услуги?», - интересуется Латушко, добавляя, что «в нормальном государстве общество должно знать, куда тратятся такие деньги».