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Латушко назвал 15 резиденций Лукашенко и предложил открыть их для посещения
06.03.2021 15:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава Народного антикризисного управления (НАУ), экс-посол Беларуси во Франции, Испании и Польше, бывший глава Купаловского театра Павел Латушко заявляет, что нашел 15 резиденций Александра Лукашенко, и предлагает открыть их для посещения. Об этом
Лукашенко о якобы имеющимся дворце
Напомним, на встрече в «Мотовело» Александр Лукашенко
«Я хочу, чтобы вы понимали: четверть века я президентом работаю, и если бы уже где-то какие-то миллиарды, как они говорят, или дворцы были, меня бы уже исполосовали налево-направо. Поэтому если кто-то найдет дворец Лукашенко, сразу же заселяйтесь. Я вам публично об этом говорю. Я у своего государства ничего не украл, не взял», - заявил Александр Лукашенко.
Карбалевич напомнил о резиденциях
Белорусский политолог Валерий Карбалевич
Латушко нашел 15 резиденций
Павел Латушко в интервью «Еврорадио» сообщил, что знает о 15 резиденциях Лукашенко, которыми, по словам главы НАУ, пользуется только он, и предложил открыть их для посещения.
Среди перечисленных Латушко имений есть:
«А сколько стоит охранять эти резиденции, убирать, платить коммунальные услуги?», - интересуется Латушко, добавляя, что «в нормальном государстве общество должно знать, куда тратятся такие деньги».
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Глава Народного антикризисного управления (НАУ), экс-посол Беларуси во Франции, Испании и Польше, бывший глава Купаловского театра Павел Латушко заявляет, что...
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