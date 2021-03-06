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У кого-то первенец, а у кого-то - тринадцатый. В Могилеве в прошлом году родились почти 3,5 тысячи детей

06.03.2021 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в 2020 году родился 3451 малыш. Об этом на торжественном приеме женщин в преддверии 8 Марта сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, пишет Mogilevnews.by.


Фото: Luma Pimentel, unsplash.com

Из числа родившихся, почти 42% были первенцами, 40% — второй ребенок в семье, 13% — третий, 3% — четвертый.

Один родившийся ребенок в 2020-м стал 11 в семье, еще один — тринадцатым.

 
Теги: Могилев
 
 
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Один родившийся ребенок в 2020-м стал 11 в семье, еще один - тринадцатым.
 
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