У кого-то первенец, а у кого-то - тринадцатый. В Могилеве в прошлом году родились почти 3,5 тысячи детей

Источник материала: Tut.by

В Могилеве в 2020 году родился 3451 малыш. Об этом на торжественном приеме женщин в преддверии 8 Марта сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев, пишет Mogilevnews.by.



Фото: Luma Pimentel, unsplash.com

Из числа родившихся, почти 42% были первенцами, 40% — второй ребенок в семье, 13% — третий, 3% — четвертый.

Один родившийся ребенок в 2020-м стал 11 в семье, еще один — тринадцатым.