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Первенство по лыжным гонкам "Чижовская лыжня"
06.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти минуты в столице финишировала "Чижовская лыжня". Это соревнования по лыжным гонкам на призы Мингорисполкома. В этом году первенство собрало рекордное количество участников - более 470 юных спортсменов из всей страны. За звание самых быстрых и ловких состязались школьники в возрасте от 9 до 17 лет. Всего состоялось 8 стартов.
Победителей выбрали в каждой возрастной группе, также отметили тренеров, которые подготовили лучших атлетовКроме этого, для участников и гостей первенства организовали культурную программу - работала полевая кухня и разнообразные зоны активности от МЧС.
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В эти минуты в столице финишировала "Чижовская лыжня". Это соревнования по лыжным гонкам на призы Мингорисполкома. В этом году первенство собрало рекордное...
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