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Победителей выбрали в каждой возрастной группе, также отметили тренеров, которые подготовили лучших атлетов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первенство по лыжным гонкам "Чижовская лыжня" В эти минуты в столице финишировала "Чижовская лыжня". Это соревнования по лыжным гонкам на призы Мингорисполкома. В этом году первенство собрало рекордное...

В эти минуты в столице финишировала "Чижовская лыжня". Это соревнования по лыжным гонкам на призы Мингорисполкома. В этом году первенство собрало рекордное количество участников - более 470 юных спортсменов из всей страны. За звание самых быстрых и ловких состязались школьники в возрасте от 9 до 17 лет. Всего состоялось 8 стартов.Кроме этого, для участников и гостей первенства организовали культурную программу - работала полевая кухня и разнообразные зоны активности от МЧС.