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Мужчины вовсю штурмуют цветочные магазины. Розы, тюльпаны, мимозы - в топе подарков
06.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ преддверии праздника весны на улицах Минска развернулась широкая торговля. Розы, тюльпаны, мимозы - в топе подарков. Помимо магазинов, в столице развернулись порядка 200 точек с цветами. Ассортимент на любой вкус и цену. Сами продавцы говорят, что из-за морозной зимы тех же тюльпанов выросло не так много, поэтому сегодня торговаться не принято. К слову, большая часть цветов выращена в нашей стране.
Большим спросом к Восьмому марта по традиции пользуются тюльпаныНа них цена от 2 до 3 рублей. Добавим, что в преддверии праздника только в магазины Минска поступило около 50 тысяч роз и более 170 тысяч тюльпанов.
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В преддверии праздника весны на улицах Минска развернулась широкая торговля. Розы, тюльпаны, мимозы - в топе подарков. Помимо магазинов, в столице развернулись...
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