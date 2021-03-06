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"Мест хватит на 10-15 лет": как выглядит новое кладбище "Лесное" в Минске
06.03.2021 17:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Аккуратная дорога ведет к большой парковке, рассчитанной на более чем 300 мест. Работники "Спекомбината КБО" как раз прикрепляют новую административную вывеску: кладбище введено в эксплуатацию частично - вовсю идут работы по благоустройству и стройка.
© Sputnik / Виктор Толочко
Новое кладбище заработало с 1 марта, а первые захоронения здесь произвели 2-го
Основной объем работ уже сделан: у входа построены колумбарные стены для захоронений урн с прахом, по периметру кладбище обнесено забором, установлены биотуалеты. Пока пустуют указатели, готовятся к установке скамейки возле колумбариев, кое-где достраиваются еще и места для погребений урн.
© Sputnik / Виктор Толочко
У входа на кладбище - колумбарные стены для захоронений урн с прахом
Мест хватит
Сейчас на кладбище "Лесное" под захоронения выделен участок на 1500 могил, скоро в строй введут остальную территорию. А в общей сложности погост рассчитан на 42 тысячи захоронений и занимает более 30 гектаров.
"В масштабах Минска этого хватит примерно на 10-15 лет с учетом того, что здесь есть как колумбарные стены, так и газонные захоронения. Востребована ли сейчас кремация? Еще лет 10 назад на долю кремаций приходилось около 30%. Сейчас уже более 60%", - рассказывает заместитель директор "Спецкомбината КБО" Сергей Тур.
© Sputnik / Виктор Толочко
В настоящее время под захоронения выделено полторы тысячи мест
На кладбище уже есть несколько захоронений: около 20 совсем свежих могил расположились на небольшом участке, рядом работают экскаваторы и подъезжают новые траурные процессии.
Сейчас на балансе "Спецкомбината КБО" находится 22 кладбища. Некоторое время кладбище "Западное" было единственным действующим в Минске. Здесь и сейчас проводят захоронения. Остальные – ограниченно действующие.
На всех кладбищах также происходят подзахоронения к существующим могилам: спустя 20 лет после первого погребения можно хоронить родственника "гроб на гроб". А урны с прахом – в неограниченном количестве.
Сколько стоит место на кладбище?
По закону, первое и второе место на участке для погребения предоставляется бесплатно. Но если родственники хотят зарезервировать трех- или четырехместный участок, то необходимо будет доплатить.
© Sputnik / Виктор Толочко
Общая площадь кладбища более 30 гектаров, оно рассчитано на 42 тысячи могил
"Это обойдется в 1200 рублей 60 копеек за одно дополнительное место. Если на кладбище есть свободная территория, можно зарезервировать и трех-, и четырехместное для погребения. Двухместный участок – бесплатно", - объясняет Сергей Тур.
Даже на старых кладбищах, если родственники видят, что есть возможность расширять участок, они могут обратиться в "Спецкомбинат КБО", написать заявление. На место выезжает специальная комиссия и если место позволяет, то его можно зарезервировать за дополнительную плату.
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Первые захоронения здесь произвели уже на следующий день. Сейчас в эксплуатацию сдано не все кладбище, а лишь участок на 1500 мест. А пока продолжаются работы по...
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