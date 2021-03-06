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Беларусь начала поставки нефтепродуктов в российские морские порты

06.03.2021 17:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 5 марта начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты. Сегодня, 6 марта, первый состав въехал на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба российского Минтранса.

5 марта несколько составов с бензином (суммарный объем составил 5000 тонн) отправились из Беларуси в порт Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»), где состоится их перевалка. Сегодня около 9 утра первый из этих составов пересек белорусско-российскую границу и через 3 дня будет доставлен в порт.

Также сегодня, 6 марта, была отгружена первая партия мазута (объем 3600 тонн), которая последует из Беларуси в северную столицу России. Перевалка состоится в морском порту Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»). 

Отправителем нефтепродуктов является ОАО «Мозырский НПЗ».

История вопроса

Александр Лукашенко в начале октября решил заняться транзитом грузов из Литвы и Латвии в ответ на санкции соседних стран. «Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», - заявлял Лукашенко.

Тогда начал активно обсуждаться вопрос переориентации белорусского грузопотока из нефтепродуктов и калийных удобрений из балтийских республик на российский порт в Усть-Луге.

В середине декабря приостановился экспорт нефтепродуктов из Беларуси через терминал Klaipedos nafta в Клайпеде (Литва). Коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас заявил, что они готовы изменить свой бизнес-план, расширить круг услуг и найти новых клиентов.

16 февраля Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов через российские морские порты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля прокомментировал решение официального Минска. Он сказал, что очень рад этому факту.

В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту. 

3 марта совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скригин заявил, что в 2021 г ПНТ ожидает принять 680 тыс т мазута и 130 тыс т масла с белорусских НПЗ.

Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».

 
Теги: Минск
 
 
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С 5 марта начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты. Сегодня, 6 марта, первый состав въехал на территорию России.
 
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