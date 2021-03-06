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Беларусь начала поставки нефтепродуктов в российские морские порты
06.03.2021 17:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 5 марта начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты. Сегодня, 6 марта, первый состав въехал на территорию России. Об этом
5 марта несколько составов с бензином (суммарный объем составил 5000 тонн) отправились из Беларуси в порт Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»), где состоится их перевалка. Сегодня около 9 утра первый из этих составов пересек белорусско-российскую границу и через 3 дня будет доставлен в порт.
Также сегодня, 6 марта, была отгружена первая партия мазута (объем 3600 тонн), которая последует из Беларуси в северную столицу России. Перевалка состоится в морском порту Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»).
Отправителем нефтепродуктов является ОАО «Мозырский НПЗ».
История вопроса
Александр Лукашенко в начале октября
Тогда начал активно
В середине декабря
16 февраля Лукашенко
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля
В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту.
3 марта совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скригин
Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».
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С 5 марта начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты. Сегодня, 6 марта, первый состав въехал на территорию России.
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