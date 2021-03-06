«Прошло минут 30, и началось маски-шоу». Задержанные на студенческом мероприятии о том, как это было

Источник материала: Tut.by

«Прошло минут 30 мероприятия, и началось маски-шоу: приехали сотрудники, которые не представились, поставили всех к стене, сказали опустить телефоны», — рассказывает студент БГУ Александр Паршенков, которого вчера увезли в РУВД со студенческого мероприятия. Напомним, 5 марта представители силовых структур ворвались на официальное мероприятие зарегистрированного в Беларуси Свободного профсоюза Белорусского, которое проходило в бизнес-клубе «Имагуру», и задержали около 30 человек. Мы поговорили с задержанными и узнали, как это было и зачем их возили в РУВД.



Иллюстративное фото

Среди задержанных оказался член Координационного совета и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский.

— Я представляю Свободный профсоюз Белорусский, являюсь его членом. Вчера было совершенно легальное мероприятие — студенты разных вузов собрались на установочную сессию новой студенческой профсоюзной организации ЛіСА (Ліга студэнцкіх аб’яднанняў).

Согласно уставу, несколько ячеек одной направленности, в данном случае студенческие в разных вузах — БГУ, БГМУ, БГАИ, которые зарегистрированы внутри Свободного профсоюза Белорусского, могут создавать отраслевые организации, — поясняет Виталий Рымашевский. — Вчерашнее мероприятие было совершенно открытым, с приглашением СМИ, с информацией об этом в социальных сетях, с озвученной заранее программой.

Собеседник говорит, что кроме студентов на мероприятии были еще несколько приглашенных гостей, которые должны были выступать. Но появились неизвестные и всех задержали.

— Нас развезли по разным РУВД, где проводили опросы в течение 4−5 часов, — описывает ситуацию Виталий Рымашевский. — Выпускать начали ближе к ночи, меня почти в полночь. У нас забрали телефоны. Многим не давали позвонить, родственники были не в курсе, что их близких задержали. Нам в Московском РУВД спустя часа полтора после задержания после долгих уговоров все-таки дали по одному разу позвонить. Со мной было еще 6 человек. Один из них несовершеннолетний. Нас не били, в этом плане было все довольно культурно. Мой телефон в результате всех этих пертурбаций потеряли. Я восстановил сим-карту.

Виталий Рымашевский рассказывает, что в РУВД их расспрашивали по поводу собрания. «Я думаю, что просто хотели напугать студентов, чтобы профсоюз не развивали», — считает он.

— Но это абсурд! Есть зарегистрированный профсоюз. Создание студенческого профсоюза как одной из форм объединений совершенно легально в рамках действующих законов, — недоумевает собеседник. — Власти говорят, что хотят примирения, что все должны действовать в рамках закона. Говорят, что люди, которые выходят на улицы, нарушают законодательство. Но вчера был пример того, когда вообще ничего не было нарушено, но людей задержали.

Примерно такую же картину обрисовал и один из студентов БГУ Александр Паршенков, который присутствовал на мероприятии.

— Я председатель студенческого профсоюза БГУ. Мы пришли на мероприятие Свободного профсоюза Белорусского, в котором состоим. Говорили как раз о создании отраслевой организации студенческих профсоюзов. Прошло минут 30, началось маски-шоу: приехали сотрудники, которые не представились, поставили всех к стене, сказали опустить телефоны. После этого нас вывели без верхней одежды, посадили в микроавтобусы, потом дали команду вернуться за вещами — мы оделись. Затем нас развезли по РУВД, — рассказывает студент. — Я был во Фрунзенском, со мной еще 6 человек из БГУ. Мы провели там несколько часов. Последние ребята вышли в два часа ночи.

Александр говорит, что в РУВД ему задавали вопросы, касающиеся мероприятия: зачем собрались, как все проходило?

— Сказали, что наша организация незаконна. Протоколы на нас не составляли. Было сказано, что это беседа. Мне сказали заявить на видео, что наш профсоюз распущен в связи с тем, что он не имеет регистрации в Мингорисполкоме. Однако не учтен один момент. Я, конечно, председатель профсоюза, но это не значит, что я могу его распустить, — отмечает Александр. — Есть Свободный профсоюз Белорусский. Это один из четырех независимых профсоюзов в стране. Мы все в нем состоим. Граждане — сотрудники каких-либо учреждений могут создавать первичные организации этого профсоюза у себя по месту работы или учебы. То есть проходит двойная регистрация. Сначала ячейка регистрируется в совете СПБ, и она у нас есть. А потом подают документы на регистрацию в Мингорисполком. И этой регистрации у нас пока нет. Мы подавали уже один раз заявление. Сейчас на рассмотрении находится второе. Но претензии к нам, что мы не зарегистрированы. Но мы действуем в БГУ не как независимая структура, а как первичная организация зарегистрированного независимого профсоюза. Никакой незаконной организации нет. Просто такое название, но, по сути, это часть Свободного профсоюза Белорусского.

Как говорит Александр, силовики не отпустили пятерых. «Судя по всему, они на Окрестина, потому что вчера в РУВД так сказали родителям тех, кого не выпустили», — говорит он. Всего же задержали около 30 студентов.

Мы обратились в МВД за комментарием по поводу вчерашних задержаний. Спросили, что будет с теми студентами, которые не вышли на свободу. Получить оперативно информацию не удалось.